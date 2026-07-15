Olay, 6 Ekim 2024 günü saat 15.00 sıralarında Hükümet Caddesi’ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binadan gelen 5 el silah sesi üzerine yapılan ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu’nu makam odasında kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yakupoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yakupoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İzmir’de toprağa verildi.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Soruşturma kapsamında, olay yerinden motosikletle kaçtığı ve başında kask bulunduğu belirtilen şüphelinin, Yakupoğlu’nun ilişkisi olduğu öne sürülen kadının boşanma aşamasındaki eşi Selçuk Aydoğan olduğu iddia edildi. Olaydan 24 saat sonra Çınarlı Mahallesi’nde yürüdüğü sırada jandarma ekiplerini gören Aydoğan, ailesine ait kafeye giderek telefonla jandarmayı aradı ve teslim olmak istediğini bildirdi. Şüphelinin telefonla konuştuğu anlara ait fotoğraflar da ortaya çıktı.

“TABANCAYI ATTIM” DEDİ

Jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra polis ekiplerine teslim edilen Aydoğan’ın emniyetteki ifadesinde, Yakupoğlu’nu boşanma aşamasındaki eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği ve kullandığı tabancayı attığını beyan ettiği öğrenildi. İki çocuk babası Aydoğan’ın, İstanbul’da yaşayan eşini tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı bulunduğu da belirtildi.

TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Marmara Adası’ndan jandarma botuyla Erdek ilçesi Narlı Mahallesi Limanı’na getirilen şüpheli, buradan Bandırma Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Bandırma 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Selçuk Aydoğan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunduğunu belirten Aydoğan, ailesi ve iki çocuğunun zor durumda olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebini kabul ederek duruşmayı ertelerken, Aydoğan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.