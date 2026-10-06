Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’te yakınlarını kaybeden ailelerin, sorumluların yargılanması talebiyle Ankara Anıtpark’ta sürdürdüğü adalet nöbeti sona erdi. Aileler, 36’sı çocuk 78 canın hesabının sorulması ve sorumluların yargılanması çağrısını yineledi.

Acılı aileler, 78 kişinin ihmallerle yandığı Grand Kartal Otel’in ‘Utanç Müzesi’ olmasını istedi.

Yangında iki çocuğunu ve eşini kaybeden edebiyat öğretmeni Duygu Can ile ablası, eniştesi ve iki yeğenini toprağa veren Zafer Ekici, 78 can için başlattıkları adalet mücadelesinde makam gözetilmeksizin tüm sorumluların yargılanması gerektiğini vurguladı.

Duygu CAN

‘PEŞİNİ BIRAKMAYIZ’

Kaybettikleri yakınlarının acısı hiç dinmeyen isimler SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

- Duygu CAN: “Biz aylardır aynı şeyi soruyoruz: Bu felakette denetleme, önlem alma, koruma sorumluluğu bulunan kamu görevlileri neden hâlâ yargının karşısına çıkarılmıyor? Çocuklarımızı koruyamadılar makamlarını koruyorlar. Bir annenin çocuğunun hesabını sorabilmesi için daha kaç kapının açılmasını beklemesi gerekiyor? Biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Tam tersine, hiç kimsenin ayrıcalığı olmasın istiyoruz. Otel sahibi de, kamu görevlisi de; kim sorumluysa aynı yargının karşısına çıksın. Çocuklarımızı geri getiremeyiz. Ama onların hesabının bir makamın kapısında kalmasına da izin vermeyeceğiz.”

Zafer EKİCİ

‘ADALET İSTİYORUZ’

- Zafer EKİCİ: “Amacımız 78 canımız için çıktığımız bu adalet yolculuğunda bir daha bu tür katliamların göz göre göre yaşanmasını engellemek için... Bütün çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz için adalet istiyoruz. Katliamda en ufak payı olan her kimsenin makam gözetmeksizin yargılanması için sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Ben 4 canımı, son kez dokunamadan, göremeden kül olmuş halde teslim aldım. Adaletin eksiksiz sağlanması için ne gerekiyorsa yapmak, canlarıma olan borcumdur.”

‘Otel utanç müzesi olsun’

Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin adalet mücadelesine devam edeceklerini belirten aileler Ankara’da üç gün süren adalet nöbetini tamamladı.

Otelin utanç müzesi olarak tarihe geçmesi gerektiğini belirten aileler, şunları söyledi:

“Denetimsizlik, ihmal ve sorumluluk artık son bulmalı. Her faciadan sonra aynı cümleleri duymaktan yorulduk. Biz sevdiklerimizin geri gelmeyeceğini biliyoruz ama mücadelemiz yalnızca 78 canımız için değil. Biz istiyoruz ki bundan sonra hiçbir aile bizim yaşadığımız acıyı yaşamasın. İhmali olan kim varsa, makamına bakılmaksızın soruşturulsun. Sorumluluk zinciri sonuna kadar takip edilsin. Adalet yarım kalmasın. Biz vazgeçmeyeceğiz, 78 canımız için adalet sağlanana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.” Yavuz ALATAN/SÖZCÜ