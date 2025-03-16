Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2012 yılında yaptığı açıklamada, “Para, tıpkı bayrak gibi tıpkı marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır” dedi.

Dolar 37 TL’ye, Euro ise 40’a dayandı. TL sadece gelişmiş ülke paralarına karşı değil, dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelerin para birimleri karşısında da değerini yitirdi. Çin’e bağlı özerk bir bölge olan 700 bin nüfuslu Makao’da kullanılan ve “Pataka’’ adı verilen para birimi, Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam etti.

1 Makao Pataka’sı 4.57 TL’ye ulaştı. 1 Pataka, 1 Ocak 2024 tarihinde 3.67 TL, 1 Ocak 2023’te ise 2.27 TL idi. TL, 2023’ten bu yana Pataka karşında yüzde 50 değer kaybetti. Azerbeycan Manatı ise ilk kez 21 TL’yi aştı. Ocak 2023’te 11 TL, Ocak 2024’te 17.53 TL olan 1 Azerbaycan Manatı 21.57 TL’ye ulaştı. 2023’ten bu yana TL’nin Manat karşısındaki değer kaybı ise yüzde 49’ ulaştı.

İTİBAR YERLE BİR OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendirmede, “İktidarın uyguladığı yanlış para politikaları paramızı pul etti. 16 yıl önce tedavüle girdiğinde 132 dolara karşılık gelen 200 TL ile artık 5.4 dolar alınabiliyor. 126.6 dolarlık bir kayıp var. Türk Lirası sadece dolar ve Euro karşısında değil, haritada yerini bulmakta zorlanacağımız yabancı ülkelerin paraları karşısında da her gün değer kaybı yaşıyor. Erdoğan, ‘Paranın itibarı ülkenin itibarıdır’ demişti. Kendi deyimiyle paramızın itibarını yerle bir ettiler” diye konuştu.

Komşuların ucuzluk AVM’si oldu

Türkiye komşu ülkeler için de bir alışveriş cennetine döndü. Komşu ülkeler temel ihtiyaçlarını ucuz olduğu için bizim ülkemizden sağlıyor. Bulgar Levası 20.35 TL, Gürcistan Larisi 13.22 TL’ye yükseldi. Bosna-Hersek Markı 20.36 TL, Tunus Dinarı 11.87 TL, Türkmenistan Manatı 10.45 TL, Cayman Adaları Doları 43.93 TL, Fiji Doları 15.98 TL, Yeni İsrail Şekeli 9.97 TL, Gana Cedisi 2.37 TL, Panama Balboası 36.68 TL, Güney Afrika Randı ise 2.01 TL seviyelerine geldi.