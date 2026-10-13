Çoğu zaman değersiz bir atık gibi görülen makarna haşlama suyu, pişme esnasında makarnadan salınan yoğun nişasta ve mineral birikimine sahiptir. İtalyan şeflerin ve profesyonel aşçıların asla ziyan etmediği bu özel sıvı, sosların kıvamından temizliğe kadar pek çok alanda mucizeler yaratıyor.

SOSLARINIZIN KIVAMINI LOKANTA USULÜ YAPAN SIR: NİŞASTA KİLİDİ

Evde yapılan makarnaların sosla birleşmeyip tabağın dibine su salmasının ya da sosun makarnaya tutunmamasının temel sebebi, haşlama suyunun kullanılmamasıdır. Haşlama esnasında suya geçen nişasta, emülsiyon yani yağ ile suyun birbirine kusursuzca bağlanmasını sağlayan doğal bir yapıştırıcı görevi görür. Sosunuzu hazırlarken içerisine ekleyeceğiniz 1-2 kepçe makarna suyu, sosun kıvamını anında ipeksi bir yapıya kavuşturur ve sosun makarnanın üzerine tam anlamıyla yapışmasını sağlar.

MUTFAKTA VE EVDE DEĞERLENDİRMENİN DİĞER YOLLARI

Makarna haşlama suyunun marifetleri sadece sosları lezzetlendirmekle sınırlı kalmıyor. İçerdiği zengin nişasta ve tuz dengesi sayesinde bu suyu değerlendirebileceğiniz pek çok pratik alan bulunuyor.

Ertesi gün pişirmeyi planladığınız nohut, fasulye veya mercimek gibi sert bakliyatları ıslatırken çeşme suyu yerine ılık makarna suyu kullanmak, bakliyatların çok daha hızlı yumuşamasını ve pişerken gaz yapmamasını sağlar. Aynı şekilde kendi ekmeğini veya pizza hamurunu evde hazırlayanlar için makarna suyu harika bir maya aktifleştiricidir; hamura katıldığında puf puf kabarmasına ve elastikiyetinin artmasına yardımcı olur.

Yemek pişirmenin ötesinde, kirli ve yağlı tencerelerinizi yıkamadan önce makarna suyunda bekletmek, nişastanın yağ çözücü etkisi sayesinde kurumuş lekelere ovalamadan veda etmenizi sağlar. Soğutulmuş makarna suyu aynı zamanda mineral bakımından zengin olduğu için evdeki bitkileriniz için de doğal bir vitamin kaynağına dönüşür.