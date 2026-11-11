Özellikle İtalyan mutfağında önemli bir yere sahip olan makarnaların şekilleri, yüzyıllar boyunca farklı yemeklere ve soslara uyum sağlayacak biçimde gelişti. Bazı çeşitler yoğun sosları içine hapsederken bazıları hafif sosların yüzeye eşit şekilde yayılmasını sağlıyor. Üstelik makarnanın kalınlığı ve yüzeyindeki girintiler de yemeğin lezzetini doğrudan etkiliyor. İşte farklı şekillerde üretilen makarnaların özellikleri ve hangi yemeklerde kullanıldıkları...