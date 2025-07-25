Makarna tutkusu dünya genelinde sınırları ve kültürleri aşıyor. Nispeten ucuz, kolay pişirilen ve hızla tüketilebilen bu yiyecek, pek çok kişinin menüsünde vazgeçilmez bir yer tutuyor. Peki, her gün makarna yemek gerçekten sağlıklı mı? Beslenme uzmanı Dr. Faïza Bossy, bu konuda dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor.

Makarnanın da dahil olduğu nişastalı gıdalar, dengeli bir beslenme düzeninde önemli yer tutuyor.

Dr. Bossy’ye göre, ideal bir öğün tabağının üçte biri nişastalı gıdalardan, üçte biri protein kaynaklarından ve geri kalan kısmı sebzelerden oluşmalı.

Tabağımıza koymamız gereken makarna miktarı ne kadar?

Ambalajlarda genellikle kişi başı 100 gram önerilse de bu miktar, 70 kilo ağırlığındaki biri için geçerli. Kilonuz bu değerin altındaysa, porsiyonu mutlaka azaltmanız gerekiyor. Uzman, "Küçük bir avuç dolusu makarna çoğu zaman yeterlidir" diyor.

Soslar gizli tehlike barındırıyor

Makarnaya lezzet katan soslara dikkat! Dr. Bossy, özellikle hazır domates, peynir veya krema bazlı sosların sık tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu ürünler genellikle çok yağlı, çok tuzlu ve fazla şekerli. “Hazır sosların aşırı tüketimi, fiziksel aktivite eksikliğiyle birleştiğinde kilo alımına, yüksek tansiyona ve sindirim sorunlarına yol açabilir,” uyarısında bulunuyor.

Hazır soslar yerine keten tohumu yağı, zeytinyağı, baharatlar ve limon gibi doğal malzemelerle tatlandırılmış soslar tercih edilmeli.

Makarnada çeşitlilik şart

Makarna seçiminde beyaz unlu klasik makarnalarla sınırlı kalmamak gerekiyor. Uzman, tam buğday, yarı tam buğday ve baklagil unlu makarnaların lif açısından daha zengin olduğunu ve sindirimi kolaylaştırdığını belirtiyor. Bu tür makarnalar ayrıca daha düşük glisemik indeks içeriyor, bu da kan şekerini daha dengeli tutmaya yardımcı oluyor.