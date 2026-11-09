Makarna pişirirken suyu lavaboya boşaltıyorsanız, yemeğin en lezzetli kısmını çöpe atıyorsunuz demektir! Şeflerin "sıvı altın" olarak tanımladığı o nişastalı su, mutfakta mucizeler yaratıyor.

SOSLARINIZI İPEKSİ BİR KIVAMA GETİRİYOR

Haşlama sırasında suya geçen nişasta, sos ile makarnanın bütünleşmesini sağlayan en güçlü bağlayıcıdır. Sıradan musluk suyunun veremediği o yoğun ve kadifemsi dokuyu yakalamak için sosunuza birkaç kepçe makarna suyu eklemeniz yeterli.

HAMUR İŞİNDEN ÇORBAYA KADAR HER YERDE KULLANIN

Bu değerli suyu bir kaba süzüp buzdolabında saklayarak tariflerinizi zenginleştirebilirsiniz. Ekmek hamuruna eklendiğinde hamurun daha iyi kabarmasını ve yumuşacık olmasını sağlayan nişastalı su; çorbalara kıvam katmak, sebzeleri haşlamak ve hatta sıcak kakaoyu koyulaştırmak için bile birebir.

Bir sonraki makarna yapışınızda süzgeci lavaboya değil, derin bir kabın üzerine yerleştirin. Aradaki lezzet farkına şaşıracaksınız.