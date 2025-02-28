İstanbul'un Arnavköy ilçesi Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana gelen kazada iddiaya göre, caddede makas atarak ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde seyreden Sinem Bolat'ın kullandığı 31 AJN 072 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle Bolat'ın aracı, yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarparken, kamyonet ise önünde park halindeki 2 araca çarptı.
Kazada, makas atan otomobil 2 araca daha çarparak durabilirken Sinem Bolat, otomobilinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis memuru olduğu öğrenilen yaralı Sinem Bolat, sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, makas atan otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.