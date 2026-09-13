“Kızılcık Şerbeti”nde canlandırdığı Aylin karakteriyle tanınan oyuncu Hamide Akkuş, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tugay Ercins ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Akkuş ve Ercins, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Çiftin mutluluğuna ortak olan davetliler, geceden renkli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. “MAKAS KESMİYOR” GELENEĞİ DEVREDE Nişan yüzüklerinin takılmasının ardından sıra kurdele kesmeye geldi. Ancak gelenek gereği uygulanan “makas kesmiyor” anı törene renk kattı. Kurdeleyi kesmek için kullanılan makasın kesmediğinin söylenmesi üzerine tepsiye para bırakılması istendi. TEPSİYE PARA YAĞDI Tepsiyi tutan kişinin verilen parayı yeterli bulmaması üzerine miktar artırıldı. Kısa sürede tepsinin üzerine peş peşe paralar bırakılırken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Nişan törenindeki bu anlar davetliler tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

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