Makine imalat sanayisi, yılın ilk yedi ayında serbest bölgeler dahil 16,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu dönemde miktar bazında düşüş yaşansa da birim fiyatların yüzde 9'luk yükselişi, değer bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7'lik bir artışı mümkün kıldı.

İhracatta en önemli pazarlar Almanya ve ABD oldu. Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 8,4 artışla 2 milyar dolara yaklaştı. ABD'ye yapılan ihracat ise yüzde 28,9'luk artışla 1,4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

"SURIYE'DE LİDERLİK ELDE EDİLDİ"

Suriye pazarındaki durum da dikkat çekici gelişmeler gösterdi. 7 aylık dönemde Suriye'ye makine ihracatı 95 milyon dolara yakın bir seviyeye ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,4'lük bir artış kaydedildi.

MAİB Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde güçlü bir ticari potansiyelin doğduğunu belirtti. İç savaşın yıkıcı etkilerine rağmen Türk makine sektörünün pazar liderliğini ele geçirdiğini vurgulayan Yılmaz, 2025 yılında Çin'i geride bırakarak birinci sıraya yerleşildiğini ifade etti.

Yılmaz, Suriye pazarında metal, plastik, gıda ve tekstil makineleri başta olmak üzere kilit sanayi kollarında ihtiyaç artarken, Çinli ve Avrupalı üreticilerin pay kapma mücadelesinin alevlendiğini kaydetti.

"RİSKLİ ÜLKELER KAPSAMINDAN ÇIKARILMALI"

Türk makine sektörünün rekabet gücünü koruması için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirten Yılmaz, Suriye'nin Türk Eximbank'ın risk sınıflandırmasında en yüksek risk grubu olan 7'nci kategoride yer almasının ihracatçıları zor durumda bıraktığını söyledi.

Yılmaz, "Suriye'nin, Eximbank nezdinde riskli ülkeler kapsamından çıkarılmasının tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. İhracat kredi sigortası süreçlerinde esneklik sağlanması ve pazara özel Eximbank destek mekanizmalarının ivedilikle kurgulanması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Suriye gümrüklerindeki ton başına alınan vergilerin 10 katına çıkması ve Türk ürünlerinin Uzak Asya ürünleriyle aynı tarife tabi tutulmasının alt sektörleri etkilediğini belirten Yılmaz, ödeme kanallarının çeşitliliği konusunda da sorunlar yaşandığını aktardı.

ŞAM FUARI'NA HAZIRLIK

Doğrudan bankacılık kanallarının çalışmaması nedeniyle döviz büroları üzerinden yapılan transferlerin ihracatçıları döviz dönüşüm desteklerinden mahrum bıraktığını belirten Yılmaz, Bakanlıkların çözüm için çaba gösterdiğini ancak sahada kalmak gerektiğini vurguladı.

Bu amaçla ağustos ayı sonunda düzenlenecek 63. Şam Uluslararası Fuarı'na titizlikle hazırlandığını belirten Yılmaz, fuar kapsamında Türkiye ile ticari ortaklığın kazan-kazan modelini Suriyeli firmalara bire bir anlatacaklarını söyledi.