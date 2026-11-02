Çamaşır makinelerinde enerji tüketimini azaltmanın yolu sanılanın aksine program süresini kısaltmaktan değil, doğru sıcaklık ve program seçiminden geçiyor. Ringier grubu bünyesinde faaliyet gösteren Sırbistan merkezli yayın organı Blic, çamaşır makinelerinde elektrik tüketimini optimize etmeye yönelik verileri ve uzman değerlendirmelerini yayımladı.

Yayımlanan bilgilere göre, bir çamaşır makinesinin harcadığı enerjinin büyük bölümü tamburun dönmesi için değil, suyun ısıtılması sürecinde tüketiliyor. Bu doğrultuda, 3 ila 4 saat süren 'Eco' (ekonomik) programların, 90 dakikalık standart veya kısa programlara kıyasla daha az elektrik ve su harcadığı belirtildi.

Hızlı yıkama programlarının ise suyu daha kısa sürede ve yoğun şekilde ısıtması, ayrıca motoru daha yüksek tempoda çalıştırması nedeniyle enerji tüketimini artırabildiği aktarılıyor.

SICAKLIK VE KUMAŞ TÜRÜ AYRIMI

Haberde, günlük kullanımda olan ve aşırı kirlenmemiş tişört, pantolon veya bluz gibi kıyafetlerin etiket talimatlarına uygun olarak 30 veya 40 derecede yıkanmasının yeterli olduğu vurgulandı.

Sıcaklık derecesi düştükçe ısıtma için gereken enerjinin azaldığı, aynı zamanda kumaş dokusunun ve renklerin daha iyi korunduğu ifade edildi. Buna karşın havlu, nevresim takımları ve yoğun kirli çamaşırlar için yüksek sıcaklıkların tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.

Normal kirlilikteki çamaşırlar için 'Eco 40–60' programlarının tercih edilmesi ve daha önce 60 derecede yıkanan giysilerin etiketleri kontrol edilerek 30-40 dereceye çekilmesi önerildi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYEN UNSURLAR

Haberde enerji verimliliğini doğrudan etkileyen diğer unsurlar şöyle sıralandı:

- Makinenin az miktarda çamaşırla sık sık çalıştırılmasının toplam enerji tüketimini artırdığı bildirildi. Tamburun aşırı yüklenmeden, tam kapasiteyle çalıştırılması gerektiği; yetersiz alanın temizleme ve durulama kalitesini düşürerek ikinci bir yıkama ihtiyacı doğurabileceği belirtildi.

- Fazla deterjan kullanımının temizleme performansını artırmadığı, aksine giysilerde ve makine aksamında kalıntı bırakarak fazladan durulama döngüsü gerektirdiği ve bu durumun su ile enerji sarfiyatını yükselttiği açıklandı. Deterjan miktarının suyun sertliğine ve kirlilik oranına göre ayarlanması gerektiği hatırlatıldı.

Veriler, düşük sıcaklık, doğru tambur doluluğu, uygun deterjan miktarı ve Eco program kombinasyonunun özellikle makinenin sık kullanıldığı hanelerde uzun vadede toplam enerji tüketimini düşürdüğünü gösteriyor.