Artan maliyetler, yüksek faiz, kur ve Çin baskısı makine sektörünün rekabet gücünü aşındırdı. Sektör temsilcilerine göre makine üretimi son 2.5 yılda yüzde 25 geriledi.

Yıllıklandırılmış makine ithalatı 47 milyar dolara dayandı, ihracat 29 milyar dolarda takıldı. Türkiye Makine Federasyonu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Son 2.5 yılda üretimin yüzde 25'i gitti. Yıllık 60 milyar dolarlık makine üretimi, 2025'te de 46 milyar dolarlık ithalat var. İhracat 29 milyarı geçemiyor. Giderek daha pahalı makineler satı- yoruz. İthalatçı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'FON SORUNU BÜYÜR'

Karavelioğlu, ihracatın dünya genelinde artmasına rağmen Türkiye'de yerinde saydığını söyleyerek "Direnenler var ama üretici mecbur kalıyor. Üretimde pandemiden sonraki teveccühü koruyamadık. Çünkü rekabetçi değiliz. Faizler, kur belli. Anti-dampingler de var" ifadesini kullandı. Fon krizi ile ilgili de Karavelioğlu, "Fon getirisiyle maaş ödeyenler varmış. Sorun daha da büyüyecek" diye konuştu.

'3 KEZ BÜTÇE DEĞİŞTİRDİM'

MAİB Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, "Eskiden uzun vadeli bütçe yapardık. Bu sene 3 kere bütçe değiştirdim" dedi.