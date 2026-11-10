Çamaşır makinelerinin deterjan çekmecesinde bulunan üç ayrı bölme, çoğu kullanıcı tarafından yalnızca deterjan ve yumuşatıcı koymak için kullanılıyor ancak bu bölmelerden biri, özellikle ön yıkama programını tercih edenler için önemli bir işlev taşıyor.

Çamaşır makinesinin deterjan çekmecesinde genellikle ana yıkama, yumuşatıcı ve ön yıkama olmak üzere üç farklı bölüm bulunuyor. Kullanıcıların birçoğu ana yıkama ve yumuşatıcı gözünü düzenli olarak kullanırken üçüncü bölmenin işlevini gözden kaçırabiliyor.

ÖN YIKAMA İÇİN KULLANILIYOR

Deterjan çekmecesindeki üçüncü göz, ön yıkama deterjanı için tasarlanıyor. Özellikle çamur, yoğun ter, yağ ve inatçı kirlerle kaplanan çamaşırlarda tercih edilen ön yıkama programı, ana yıkamadan önce kıyafetlerin üzerindeki kirin gevşemesine yardımcı oluyor.

Bu bölmeye konulan deterjan, makinenin ön yıkama aşamasında kullanılıyor. Böylece çamaşırlar ana yıkamaya geçmeden önce ilk temizlik aşamasından geçiriliyor.

HER YIKAMADA KULLANILMASI GEREKMİYOR

Üçüncü bölmenin bulunması, her çamaşır yıkamada kullanılması gerektiği anlamına gelmiyor. Günlük ve hafif kirli çamaşırlar için çoğunlukla ana yıkama bölmesine deterjan koymak yeterli oluyor. Ön yıkama ise daha yoğun kirli çamaşırlarda tercih edilebiliyor.

Makinenin modeline göre çekmece üzerindeki semboller ve bölmeler değişebildiğinden kullanım öncesinde cihazın kullanım kılavuzunun kontrol edilmesi öneriliyor.