Temiz çamaşırların o mis gibi, ferah kokusunu kim sevmez? Ancak çoğumuz en pahalı deterjanları ve yumuşatıcıları kullansak bile kıyafetlerin kokusunun kısa sürede uçup gitmesinden şikayetçiyiz. Eğer siz de "Çamaşırlarım dolapta bekledikçe kokusunu kaybediyor" diyorsanız, muhtemelen yıkama sonrasındaki kritik adımları gözden kaçırıyorsunuz demektir.

Çamaşır uzmanlarına göre, kıyafetlerin uzun süre ferah kokmasını sağlamanın sırrı sadece yıkama aşamasında değil, yıkama sonrasındaki kurutma ve saklama süreçlerinde gizli. İşte kimsenin pek bilmediği, deterjan kokusunu kıyafetlerinize hapsedecek o yöntemler:

MAKİNEDEN ÇIKAR ÇIKMAZ HAREKETE GEÇİN

Yapılan en büyük hatalardan biri, yıkanan çamaşırları makinenin içinde unutmaktır. Islak halde kapalı kalan kıyafetler, hızla bakteri üreterek hem kötü koku oluşumuna zemin hazırlar hem de deterjanın o güzel kokusunu yok eder. Program biter bitmez çamaşırları makineden çıkarmayı alışkanlık haline getirin.

DOĞRU ORTAMDA KURUTMANIN GÜCÜ

Çamaşırları nemli, basık ve hava almayan odalarda kurutmak, emeklerinizin boşa gitmesine neden olur. Kıyafetlerinizi açık havada veya bol rüzgar alan, iyi havalandırılan bir odada kurutun. Temiz hava, deterjan ve yumuşatıcı kokusunun kumaş liflerine çok daha iyi tutunmasını sağlar.

TAM KURUMADAN DOLABA KALDIRMAYIN

Kıyafetleriniz dışarıdan kurumuş gibi görünse de kumaşın derinliklerinde hala nem kalmış olabilir. Nemli şekilde katlanıp dolaba kaldırılan çamaşırlar, kısa sürede o rahatsız edici "rutubet kokusu"na teslim olur. Bu yüzden çamaşırları toplamadan önce tamamen kuruduğundan emin olun ve dolaba yerleştirmeden önce kısa bir süre daha havalandırın.

GARDIROP İÇİNE KÜÇÜK DOKUNUŞLAR YAPIN

Dolabınızın kapağını her açtığınızda o ferah kokunun sizi karşılamasını istiyorsanız, doğal yöntemlerden destek alın. Kıyafetlerinizin arasına yerleştireceğiniz;

-Kurutulmuş lavanta keseleri,

-Hoş kokulu katı sabunlar,

-Veya sevdiğiniz esansiyel yağları damlattığınız küçük pamuklar, deterjan aromasının kalıcılığını haftalarca destekleyecektir.

GİZLİ SUÇLU: ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ne kadar iyi deterjan kullanırsanız kullanın, eğer çamaşır makineniz temiz değilse çamaşırlarınız asla hedeflediğiniz gibi kokmaz. Zamanla makinenin tamburunda, deterjan gözünde ve lastiklerinde biriken kalıntılar kötü kokulara yol açar. Makinenizi düzenli aralıklarla boş halde ve yüksek ısıda (gerekirse sirke veya makine temizleyicilerle) çalıştırarak bakımını yapın. Muhteşem kokan çamaşırların sırrı pahalı ürünlerde değil, doğru bakım rutinlerindedir. Bu küçük değişikliklerle gardırobunuzdaki ferahlığı katlayabilirsiniz