Ev temizliği ve beyaz eşya bakımı konusunda en yaygın alışkanlıklardan biri olan "yıkama sonrası makine kapağını açık bırakma" eylemi, son dönemde teknik açıdan masaya yatırılıyor. Genellikle nemi tahliye etmek ve küf kokusunu önlemek amacıyla yapılan bu uygulama, uzun vadede makinenin mekanik aksamında ciddi hasarlara yol açabiliyor.

TÜM AĞIRLIK TEK BİR NOKTAYA TOPLANIYOR

Beyaz eşya servisleri ve teknik uzmanlar, modern çamaşır makinelerinin kapaklarının oldukça ağır bir cam ve plastik bileşiminden oluştuğuna dikkat çekiyor. Kapak uzun süre tam açık konumda bekletildiğinde, tüm ağırlık tek bir noktadaki menteşelere biniyor. Bu durum zamanla menteşe sarkmasına, kapağın gövdeye tam oturmamasına ve neticesinde su sızıntılarına neden olabiliyor.

HİJYEN SORUNUNU BERABERİNDE GETİRİYOR

Kapağın geniş açıyla açık tutulması sadece mekanik değil, çevresel riskleri de beraberinde getiriyor:

Toz ve partikül birikimi:

Açık kapaktan içeri giren ev tozları ve evcil hayvan tüyleri, tambur içindeki nemli yüzeylere yapışarak filtrelerin daha çabuk tıkanmasına sebebiyet veriyor.

Fiziksel kazalar:

Dar çamaşır odalarında veya banyolarda açık bırakılan kapaklar, çarpma sonucu kırılma riski taşıyor. Ayrıca meraklı evcil hayvanların veya küçük çocukların makine içine girmesi, ciddi güvenlik zafiyetleri oluşturuyor.

KAPAĞI ARALIK BIRAKIN

Uzmanlar, nem ve küf oluşumunu engellemek için kapağı tamamen açmak yerine daha güvenli bir yöntem öneriyor. Makine bittikten sonra kapaktaki kauçuk körük lastiğinin bir bezle kurulanması ve kapağın sadece bir parmak boşluk kalacak şekilde, tam kilitlenmeden "aralık" konumunda tutulması, hem hava akışını sağlıyor hem de makinenin ömrünü koruyor.