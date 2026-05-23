Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte artan dış mekan aktiviteleri, evlerdeki çamaşır yoğunluğunu da beraberinde getiriyor. Güneşli havalar kurutma işlemini hızlandırsa da, artan yıkama sıklığı enerji faturalarına ek yük bindiriyor. Enerji uzmanı Allie Ogletree, çamaşır yıkama saatlerinde yapılacak küçük değişikliklerin maliyetler üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu belirtti.

PİK SAATLERDE ENERJİ TÜKETİMİ

Birçok enerji tedarikçisi, hanehalkı enerji tüketiminin eş zamanlı olarak arttığı "pik saatlerde" daha yüksek tarifeler uyguluyor. Kullanım Süresi Tarifeleri (TOU) olarak bilinen bu sistemde, tüketicilerin kendi planlarını kontrol ederek en düşük maliyetli saatleri belirlemeleri önerildi.

Kaçınılması gereken saatler: Çamaşır yıkamak için en maliyetli zaman dilimi, işten eve dönüş ve ev işlerinin yoğunlaştığı 16:00 ile 20:00 arası olarak açıklandı.

Tasarruf sağlamak isteyen tüketiciler için yıkama işlemlerinin saat 16:00'dan önce veya 20:00'dan sonra yapılması tavsiye edildi.

YAZ AYLARI İÇİN SAAT UYARISI YAPILDI

Hava sıcaklıklarının yükseldiği dönemlerde, enerji tasarrufu için en uygun vaktin sabahın ilk saatleri olduğu vurgulandı. Öğleden sonra serinlemek amacıyla kullanılan vantilatör ve klima gibi cihazların genel enerji talebini artırması, birim maliyetleri yukarı çekebiliyor. Evin en serin, enerji talebinin ise en düşük olduğu sabah saatlerinde makine çalıştırmanın, bütçeyi korumaya yardımcı olduğu ifade edildi.

VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN KULLANILAN EK YÖNTEMLER

Uzmanlar, zamanlamanın yanı sıra uygulama yöntemlerinde de şu tasarruf başlıklarına dikkat çekiyor:

- Çamaşır makinesinin harcadığı enerjinin büyük bölümü suyun ısıtılmasına gitmektedir. Hijyen gerektiren havlu ve bebek kıyafetlerinin 60°C’de yıkanması gerekirken; kot pantolon ve tişört gibi günlük giysilerin 30°C'de yıkanması öneriliyor.

- Çamaşır makineleri, içindeki yük miktarından bağımsız olarak benzer miktarda enerji harcamaktadır. Bu nedenle, makinenin her seferinde tam kapasiteyle çalıştırılması enerji verimliliği açısından kritik önem taşıyor.

- Leke çıkarma gibi özel durumlar dışında, enerji tüketimini artıran "ağır hizmet" ayarları yerine basit ve kısa yıkama programlarının tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.