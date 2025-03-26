İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 3 kişinin tutuklandığı terör soruşturmasında örgütsel şemalar, grafikler, farklı kişilere ait UYAP portalındaki suç kayıtlarının ekran alıntıları ve MASAK raporu ile gizli tanık ifadeleri de yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dosyasında, para transferi yaptığı ileri sürülen akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mesut Yeğen’in terör örgütü üyeliğinden yargılandığı ve mahkeme kaydı olduğuna dair ekran görüntüsü delil olarak eklendi.

SAVCI BERAATİ İSTEMİŞ

Para transferi yapıldığı ileri sürülen Yeğen’in 2019 yılında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantısına katıldığı için hakkında “Silahlı terör örgütü üyeliği”nden dava açıldığı belirlendi. Mahkemedeki savunmada, toplantıya katıldığını belirten Yeğen, “Bildiğim kadarıyla o dönem bakanların dahi çağrıldığı bir kuruluştur” dedi. Yargılama savcının beraat talebi ve mahkemenin kararıyla beraatle sonuçlandı. Karar savcının da mütalaasına uygun olduğu için duruşma savcısı tarafından aleyhine temyiz edilmeden bir hafta içinde kesinleşti.

HUKUKSUZLUK ÖRNEĞİ

Ancak Ekrem İmamoğlu’nun dava dosyasına, yeğen’in terör örgütü üyeliğinden yargılandığına dair ekran alıntısı konulurken, beraatinin kesinleştiği bilgisi eklenmedi. Hukukçular, hem aklanan Yeğen’in terör suçlusu gösterildiği hem de İmamoğlu’nun terörle iltisaklı kişilerle ilişkisi olduğu algısıyla hukuksuzluğa imza atıldığını belirttiler.