Gazeteci Fatih Altaylı, kaleme aldığı son yazıda Gürsel Tekin’e ilişkin geçmişte gündeme gelen mal varlığı tartışmalarını yeniden hatırlattı.

Altaylı, siyasi dengelerin değişmesiyle birlikte konunun yeniden önem kazandığını ifade etti.

Altaylı, yazısında bir mahkeme kararına atıfta bulunarak Gürsel Tekin’in Bodrum Göltürkbükü’nde kiraladığı bir villada uzun süre kira ödemeden oturduğunu öne sürdü.

Söz konusu yapının yazlık amaçlı kiralandığını belirten Altaylı, kira ödemeden yıllarca kullanımın kabul edilemez olduğunu savundu.

TEKİN'DEN YANIT

Söz konusu yazının gündem olmasının ardından Gürsel Tekin’den yanıt geldi.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

-Fatih Altaylı, benim dürüstlüğüm, ilkelerim ve hayatım boyunca verdiğim mücadele senin bütün algı operasyonlarına bedeldir. Yarın saat 12.00’de basın toplantım var.

-Cesaretin varsa gel ve yüzüme karşı dinle. O zaman sana, etrafında dolaşan isimleri, kurduğun ilişkileri ve bugüne kadar görmezden geldiğin gerçekleri tek tek anlatayım.

-Benim ömrüm imar rantına, ihale düzenlerine ve çıkar odaklarına karşı mücadeleyle geçti. Hiçbir zaman gücümü sponsorların parasından, kapalı kapılar ardındaki ilişkilerden ya da çıkar ağlarından almadım.

-Ben hesabını kamuoyuna veren taraftayım. Sen de yarın çık, sorularını yüzüme sor; cevabını herkesin önünde al. Cesaretin varsa?

FATİH ALTAYLI: MAL VARLIĞINI GÜNDEME GETİREN BEN DEĞİLİM!

Tekin'in bu açıklamalarına Fatih Altaylı'dan yanıt geldi.

Altaylı, "Bak Gürsel Tekin. Sana hırsız diyen çaycılıktan bu mal varlığı nasıl oldu diyen ben değilim. Bana değil onlara anlat. Ben senin mal varlığını gündeme getiren değilim. Anladın mı?" yanıtını verdi.