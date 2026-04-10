DHA'nın 31 Aralık 2025 tarihli haberine göre Mert Vidinli'nin mal varlıklarına el konulmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Mert Vidinli'nin yurt dışından yaptığı paylaşımlar tepki topladı.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu iddia edilen Mert Vidinli'nin Londra paylaşımları tartışma yarattı.

MERT VİDİNLİ EMLAK SEKTÖRÜNE GİRDİ

Gayrimenkul projelerini inceleyen Vidinli’nin, yatırım fırsatlarına odaklandığı görüldü. Bu paylaşımlar, yeni bir alana yöneldiği yorumlarına neden oldu.

Vidinli, Londra’da ev kiralamak ya da satın almak isteyenlere yönelik içerikler üretmeye başladığını belirtirken, doğru proje ve doğru bağlantılarla hareket ettiğini ifade etti.





SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Vidinli'nin açıklamaları şu şekilde:

'Bugün yine Mayfair’de harika bir ev keşfine çıkıyorum! Arkadaşlarımın yatırım için ilgilendiği projeleri yerinde inceliyor, Londra’nın gerçekten değerli fırsatlarını filtreleyerek paylaşıyorum. Londra’da doğru evi bulmak istiyorsanız, doğru bilgi ve doğru network her şey. Şehrin en iyi projelerini, en avantajlı fırsatlarla ve en doğru real estate uzmanlarıyla buluşturuyorum.

Eğer siz de Londra’da ev kiralamak ya da satın almak istiyorsanız, bana yazın. Sizin için en doğru evi birlikte bulalım.'

Sosyal medyada birçok kişi Vidinli'nin yeni işine dair yorumlarda bulundu.