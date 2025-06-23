MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
MALATYA
3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
GAİPLİK İLANI
Davacı , SEYFİ GÜL ile Davalı , HASIMSIZ . arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Tunceli İli, Ovacık İlçesi, Eğrikavak Mahallesi/Köyü Cilt No:25 Hane;4 Bsn No:11 69769083716 T.C. Kimlik numaralı ŞAHİN GÜL'ün 1980 yılından itibaren haber alınamadığı, kendisinin ölüm tehlikesi bulunduğundan bahisle, gaipliğine karar verilmesi talep edilmiştir,
Mahkememizce M.K.nun 33.maddesi gereğince duyuru yapılmasına karar verilmiştir, yukarıda ismi yazılı kişi hakkında bilgisi olanların duyuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2023/1282 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilanen duyurulur. GAİPLİĞİ İSTENEN ŞAHIS:ŞAHİN GÜL
Tunceli İli, Ovacık İlçesi, Eğrikavak Mahallesi/Köyü, Cilt No:25, Hane No:4, Bsn No:11'de nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Kezi'den olma, 0404/1943 Ovacık doğumlu, T.C No:69769083716
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