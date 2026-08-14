MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/143 Esas

DAVALILAR : BİBO MERYEM DİNÇ, ELİF ÖZER, FATMA KUŞBEY, FATMA FADİME DOĞAN, HALİME KILIÇ, HANEY KILIÇ, HUDE DİNÇ, MAKBULE DİNÇ, MEHMET KILIÇ, MEHMET KILIÇ, SALMAN KILIÇ, SERDAR KILIÇ, SERKAN KILIÇ, SEYFETTİN KILIÇ, YETER KILIÇ VE ASYA DOĞAN

Davacı Ahmet KILIÇ tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporunu bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin deprem nedeniyle yıkılması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 08/12/2026 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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