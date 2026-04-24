MALATYA 4. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. MALATYA 4. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/423 Esas

DAVALI : DOLUNAY LPG PETROL İNŞAAT NAKLİYE EV GEREÇLERİ GIDA PAZARLAMA SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı AYSUN SOY tarafından aleyhinize açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, iş yeri dosyasının gönderilmesine dair müzekkere ve 10/03/2026 tarihli son duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/05/2026 günü saat: 09:48'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, iş yeri dosyasının gönderilmesine dair müzekkere ve 10/03/2026 tarihli son duruşma tutanağı duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 30/03/2026

