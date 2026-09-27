Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı Mahallesi'nde akşam saatlerinde dehşet verici bir trafik kazası meydana geldi.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 44 AEE 258 plakalı otomobil, 44 AHK 965 plakalı hafif ticari araç ve 44 PV 080 plakalı diğer bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 44 AEE 258 plakalı otomobil ikiye bölündü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

1 İNSANIN DURUMU AĞIR

Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü M.A. ile aynı araçta bulunan H.A., B.M.A. ve diğer hafif ticari araçta bulunan F.G. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedaviye alınan otomobil sürücüsü M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ve jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.