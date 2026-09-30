Malatya Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kent genelindeki eğlence merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimler kapsamında 7 iş yerinde arama yaptı. Aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 15 fişek ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca çok sayıda alkollü içecek, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla geçici olarak muhafaza altına alındı.

4 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Denetimlerde bazı işletmelerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi.

Kapalı alanda tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesine izin verildiği, gerekli izin ve belgeler olmadan alkollü içki sunumu yapıldığı ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı belirlendi.

Bunun yanı sıra bazı işletmelerde çalışanların SGK kayıtlarının ve canlı müzik belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Yapılan kontrollerin ardından söz konusu eksiklik ve ihlallerin belirlendiği 4 iş yeri mühürlendi. Denetimlerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.