Malatya’da bir inşaatta meydana gelen iş kazası can aldı. Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde çalışan Eyüp Yaşar, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, inşaatta çalışan Eyüp Yaşar, kullandığı hiltinin fişini elektrik trafosundaki prize takmak istediği sırada akıma kapıldı. Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar, burada tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Eyüp Yaşar’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi

