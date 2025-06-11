Malatya'da Nuray Ş., kendisini rahatsız eden S.D.’yi çantasından çıkardığı tabancayla ayaklarından vurdu. Nuray Ş., o anları da cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Alınan bilgiye göre Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde Nuray Ş. ile kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Nuray Ş., çantasından çıkardığı tabanca ile S.D.'ye ateş etti. Kurşunların ayaklarına isabet ettiği S.D.'yi telefon kamerası ile kayıt altına alan Nuray Ş., görüntüleri de kendi sosyal medya hesabından paylaşarak olay yerinden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Nuray Ş. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.