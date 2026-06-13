Disiplin kuruluna sevk edilen isimler arasında Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut bulunuyor.

DEPREMİN ARDINDAN MALATYA’DA SAHADAN AYRILMADI

Kamuoyunda en çok dikkat çeken isimlerden biri Veli Ağbaba oldu. 6 Şubat depremlerinin ardından uzun süre Malatya’da kalan Ağbaba, depremzedelerin barınma, ulaşım ve yaşam koşullarına ilişkin sorunlarını sık sık Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Kentte yaşanan konteyner eksikliği, altyapı sorunları ve ekonomik sıkıntılar konusunda iktidarı eleştiren Ağbaba, deprem sonrası süreçte yurttaşlarla kurduğu temaslarla öne çıktı. Malatya’daki mağduriyetlerin görünür hale gelmesinde aktif rol oynayan Ağbaba, özellikle deprem bölgesindeki saha çalışmalarıyla kamuoyunun dikkatini çekti.

AKP’NİN GÜÇLÜ OLDUĞU KENTTE CHP OYLARINI YÜKSELTTİ

2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Türkiye genelinde elde ettiği başarının dikkat çeken adreslerinden biri de uzun yıllardır AKP’nin güçlü olduğu Malatya oldu.

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere katılan Veli Ağbaba, 144 bin 775 oy alarak yüzde 37 oy oranına ulaştı. CHP, kentte Arguvan, Arapgir, Doğanşehir, Hekimhan ve Yazıhan belediyelerini kazanırken, birçok ilçede de önceki seçimlere kıyasla oylarını önemli ölçüde artırdı.

Siyasi gözlemciler, CHP’nin Malatya’daki yükselişinde Ağbaba’nın deprem sonrası dönemde yürüttüğü saha çalışmalarının ve yurttaşlarla kurduğu ilişkinin etkili olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

“SUÇUMUZ DEĞİŞİM İSTEMEKSE EVET, FAİLİYİZ”

Disiplin kararına ilişkin belgeyi sosyal medya hesabından paylaşan Ağbaba, CHP’de gençlik yıllarından bu yana çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Gençliğimden itibaren tüm hayatımı partime ve Malatya’ya adadım. Hiçbir zaman birilerinin değil, halkın sesi oldum. Bizim suçumuz ne? 47 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin yeniden birinci partisi yapmak mı? 38. Olağan Kurultay’da milletin, sokağın ve değişim isteyen milyonların sesine kulak vererek ‘Artık değişim zamanı’ demek mi? Eğer suçumuz buysa, evet... Biz bu suçun failiyiz.”