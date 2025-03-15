Malatya'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 70 yaşındaki Emin Menteş, 67 yaşındaki eşi Saadet Menteş ve 46 yaşındaki çocukları Murat Menteş hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Hacıyusuflar Mahallesi'nde seyir halinde olan Murat Menteş idaresindeki 44 EM 449 plakalı otomobil, Ö.F.E. yönetimindeki 23 FT 426 plakalı TIR'a henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Murat ile annesi Saadet ve babası Emin Menteş, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan karı- koca ve oğulları doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

TIR şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma devan ediyor..