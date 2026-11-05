Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubesi ekipleri, 7 şüphelinin "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarıyla bağlantılı olduğunu belirledi.

Şüphelilerle bağlantılı 4 iş yeri ve 9 ikamete, 33 ekip ve 117 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ADRESLERDE ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 10 fişek, kamera kayıt cihazı, 4 bilgisayar, 3 gram sentetik uyuşturucu, çok sayıda senet ve ajanda ile 41 bin 250 lira ve 300 dolar ele geçirildi.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.