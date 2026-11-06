Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde fuhuş yaptıran ve organize şekilde hareket eden şebekelere yönelik geniş çaplı bir operasyona imza attı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adresleri tek tek belirlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 7 zanlıya yönelik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte operasyon için düğmeye basıldı.

117 POLİSLE 13 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Toplam 117 emniyet personelinin katılımıyla 4 iş yeri ve 9 ikamet olmak üzere toplam 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan kapsamlı aramalarda; 10 adet cep telefonu, 10 adet fişek, 1 adet kamera kayıt cihazı, 4 adet bilgisayar, 3 gram metamfetamin, çok sayıda senet ile notların yer aldığı ajandalar ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 250 TL ve 300 dolara da el konuldu.

11 KADIN KURTARILDI, 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında, borçlandırılarak veya baskı kurularak zorla fuhşa sürüklendiği tespit edilen 11 mağdur kadın ekiplerce kurtarılarak koruma altına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili çok yönlü adli tahkikat devam ediyor.