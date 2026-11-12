Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter kaza kırıma uğradı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale edip söndürdü. Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede ekipler çalışma başlattı. '4 ASKER ŞEHİT OLDU' Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" AKP'Lİ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA Olayın ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik resmi X hesabından açıklama yaptı. "Acımız büyük... Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz..." ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE AÇIKLAMASI YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel düşen helikopterle alakalı taziye mesajı paylaştı. "Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.