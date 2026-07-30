Malatya'da yapımı devam eden konut inşaatında henüz bilinmeyen nedenle göçük yaşandı.

Göçük sırasında bölgede bulunan 2 işçi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler işçileri kurtarma çalışmalarına başladı.

Kaynak olarak ekle