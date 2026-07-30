Malatya'da yapımı devam eden konut inşaatında henüz bilinmeyen nedenle göçük yaşandı.
Göçük sırasında bölgede bulunan 2 işçi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler işçileri kurtarma çalışmalarına başladı.
Malatya'da yapımı devam eden konut inşaatında henüz bilinmeyen nedenle göçük yaşandı.
Göçük sırasında bölgede bulunan 2 işçi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler işçileri kurtarma çalışmalarına başladı.
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