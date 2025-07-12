Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik artan siyasi baskılar ve kayyum atamalarına karşı başlattığı mitingler kapsamında Malatya’da yurttaşlarla buluştu. “Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinge yoğun katılım oldu.
ÖZEL’DEN KAYYUM ATAMALARKNA TEPKİ
Malatya’daki miting alanını dolduran binlerce vatandaş, CHP lideri Özgür Özel’e destek verdi. Kayyum atamalarına ve demokratik iradeye yönelik müdahalelere karşı ses yükselten Özel, konuşmasında halkın sandıkta verdiği kararın yok sayılmasına tepki gösterdi.
SICAĞA KARŞI 10 BİN ŞAPKA DAĞITILDI
Mitingin akşam üzerine yakın saatlerinde yapılması nedeniyle vatandaşların güneşten olumsuz etkilenmemesi için CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol öncülüğünde 10 bin adet şapka dağıtıldı. Üzerinde mitingin sloganının yazılı olduğu şapkalar, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.