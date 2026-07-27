Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dün akşam saatlerinde ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. Hekimhan-Kuluncak Kavşağı'nda Lütfü P. yönetimindeki 44 AFN 371 plakalı minibüs ile Adem Nacar (50) idaresindeki 44 ADR 579 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü Lütfü P. hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü Adem Nacar ise ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince Hekimhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adem Nacar, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.