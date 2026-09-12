Olay, dün akşam saatlerinde Kaleköy Mahallesi’nde meydana geldi. Taner Ekici ile babası Mithat Ekici arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Ekici, eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Mithat Ekici, kanlar içinde yere yığıldı.

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mithat Ekici, Kale İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekici, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Taner Ekici, jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Döner ustası olduğu belirtilen Mithat Ekici’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.