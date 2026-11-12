Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir okulun girişinde hareketli dakikalar yaşandı. Okula girmek isteyen bir kız çocuğunun, görevli kadın polise bıçakla saldırmaya çalıştığı öne sürüldü. Olay sırasında kadın polis havaya ateş açarken, kız çocuğu polis ekiplerince yakalandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'ndeki Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu'nun girişinde meydana geldi. İddiaya göre, okula girmek isteyen kız çocuğu, girişte görev yapan kadın polisin müdahalesi üzerine yanında bulunan bıçağı çıkardı. Kadın polise saldırmaya çalıştığı belirtilen çocuğa müdahale edildiği sırada polis havaya ateş açtı. VATANDAŞIN YARDIMIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Okulda bulunan bir vatandaşın da yardımıyla etkisiz hale getirilen kız çocuğunun elindeki bıçak alındı. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayı duyan bazı veliler de okula gelerek çocuklarını alıp evlerine götürdü. Polis merkezine götürülen kız çocuğuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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