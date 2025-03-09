Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Mehmet Karabatak, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, A.A. idaresindeki 44 ADL 209 plakalı otomobilin, Meydanbaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karabatak'a çarpmasıyla yaşandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Karabatak, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.