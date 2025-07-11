Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü Ozan Uçar, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra alev aldı.
Kazada, sürücü Ozan Uçar (33) ile araçta buluna Uğur Oğraş (31) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden iki sağlık emekçisinin, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.
Araç Yeni Alınmıştı
Yanan otomobilin kısa süre önce alındığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Ozan Uçar ve Uğur Oğraş’ın Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hemşire olarak görev yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Araçta elektrikli sistem nedeniyle yangının hızlı yayıldığı değerlendiriliyor.
Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Polis ekipleri kaza bölgesinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Tesla marka elektrikli otomobilin çarpma sonrası alev alma sebebi teknik yönden ayrıca incelenecek.