Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.
Belirlenen hedeflere yönelik 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 13 ev, 1 iş yeri ve 1 araçta detaylı arama yapıldı. Ekiplerin aramalarında; 13 bin 506 adet sentetik hap, 1 kilo 639 gram esrar, 1644 adet ecstasy, 1 kilo 90 gram kannabinoid hammaddesi, 838 gram kannabinoid, 20 gram metamfetamin, 3 adet tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları şüphesiyle 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.