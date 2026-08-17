Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda 903 sentetik ecza hapı, 38 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram esrar ele geçirildi.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.