Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 662 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslerde ve 2 araçta yaptığı aramalarda 662 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi buldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.