Malatya'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre polis ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren çalışmasının ardından, belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 205 sentetik hap, 148 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 910 TL ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.