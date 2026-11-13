Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin bölgeden bilgi geldi.

PİLOTLAR BÜYÜK ÇABA GÖSTERMİŞ

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Turhan Çömez şu bilgileri aktardı: "Pilotların o yerleşim yerini dikkate alarak özel bir çabası olmuş. Bölgeden bu bilgiyi aldm. Yerleşim yerine yakın olması facianın çok daha büyük şekilde yaşanabileceğini ama ama deneyimli pilotlarımız büyük çaba ile faciayı önlemiş. Askerler helikopterin köye düşmemesi için büyük bir çaba göstermiş. Orası büyük bir yerleşim birimi. Çevre koşullar ve helikopterin koşullar çok iyi yönetilmiş."

ALEVLER BİR EVE SIÇRADI

Helikopterin yerleşim alanına yakın bir noktaya düşmesi nedeniyle çıkan yangının çevredeki bir eve sıçradığı öğrenildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

HELİKOPTER PARÇALARI EVE İSABET ETTİ

Kaza sırasında helikopterden kopan parçaların evin üzerine isabet ettiği belirtildi. Olayda evde bulunan 2 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin inceleme başlatıldı.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Malatya'daki helikopter kazasında 4 askerimiz şehit oldu. Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.