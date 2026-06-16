CHP’de yaşanan kurultay ve yönetim tartışmalarının ardından bazı milletvekillerinin disiplin kuruluna sevk edilmesi parti içinde yeni bir krizin kapısını araladı. Disiplin sürecinde adı geçen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yönelik girişimlere ise deprem kenti Malatya’dan sert tepki geldi. Yurttaşlar, Ağbaba’nın 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kenti bir an olsun yalnız bırakmadığını belirterek alınan kararlara tepki gösterdi.

“EN ZOR GÜNLERİMİZDE YANIMIZDAYDI”

Ahmet Yılmaz, deprem sürecinde Veli Ağbaba’nın sahada verdiği mücadeleyi unutmadıklarını belirterek şunları söyledi:

“6 Şubat sabahından itibaren Malatya’da büyük bir yıkım yaşandı. İnsanlar yakınlarını kaybetti, evsiz kaldı, günlerce temel ihtiyaçlarına ulaşmakta zorlandı. O süreçte birçok siyasetçiyi sadece televizyon ekranlarında gördük ama Veli Ağbaba’yı sürekli sahada gördük. Enkaz alanlarında, çadır kentlerde, konteyner kentlerde vatandaşların sorunlarını dinledi. Malatya’nın yaşadığı sıkıntıları Ankara’ya taşıdı. Böyle bir ismin bugün hedef haline getirilmesini doğru bulmuyoruz.”

“MALATYA’NIN SESİNİ DUYURAN İSİMLERDEN BİRİYDİ”

Mehmet Kaya ise deprem sonrasında yaşanan sorunların gündemde tutulmasında Ağbaba’nın önemli rol oynadığını belirterek şöyle konuştu:

“Depremden sonra sadece birkaç gün değil, aylar boyunca Malatya’nın sorunları devam etti. Barınma sorunu yaşandı, esnaf zor durumda kaldı, insanlar kalıcı konutların ne zaman yapılacağını bekledi. Bu süreçte Veli Ağbaba sürekli açıklamalar yaptı, Meclis’te konuştu, bakanlıklara çağrıda bulundu. Biz Malatyalılar olarak onun verdiği mücadeleyi gördük. Bugün disiplin cezasıyla karşı karşıya bırakılması bizi rahatsız ediyor. Bu kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

“BU KARAR TABANDA KARŞILIK BULMUYOR”

Ayşe Demir de parti içindeki tartışmaların deprem bölgesinde emek veren isimler üzerinden yürütülmesini doğru bulmadığını ifade etti:

“Biz siyasetçi değiliz, parti yöneticisi de değiliz. Ancak deprem döneminde kimin yanımızda olduğunu çok iyi biliyoruz. Veli Ağbaba sadece Malatya’nın değil depremzedelerin sesi olmaya çalıştı. İnsanların yaşadığı mağduriyetleri sürekli gündeme getirdi. Bu nedenle hakkında alınan kararların parti tabanında ve Malatya’da karşılık bulduğunu düşünmüyorum. Tam tersine birçok insan bu duruma tepki gösteriyor.”

“VERDİĞİ MÜCADELEYİ UNUTMAYACAĞIZ”

Hasan Çelik ise deprem sonrasında yaşanan zorlu süreçte Ağbaba’nın kentten kopmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Malatya çok büyük acılar yaşadı. İnsanlar işini, evini, ailesini kaybetti. Böyle bir dönemde vatandaşın yanında duran isimleri unutmak mümkün değil. Veli Ağbaba’nın hem sahadaki çalışmalarını hem de Ankara’daki girişimlerini yakından takip ettik. Sorunlarımızı gündeme taşıdığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Verdiği mücadeleyi görmezden gelmek kimseye fayda sağlamaz. Malatya halkı yaşananları unutmuş değil.”