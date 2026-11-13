Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen helikopter kazasının ardından bölgede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALEVLER BİR EVE SIÇRADI

Helikopterin yerleşim alanına yakın bir noktaya düşmesi nedeniyle çıkan yangının çevredeki bir eve sıçradığı öğrenildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

HELİKOPTER PARÇALARI EVE İSABET ETTİ

Kaza sırasında helikopterden kopan parçaların evin üzerine isabet ettiği belirtildi. Olayda evde bulunan 2 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin inceleme başlatıldı.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Malatya'daki helikopter kazasında 4 askerimiz şehit oldu. Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Öte yandan Türkiye’de Sikorsky helikopterlerin geçtiğimiz yıllarda karıştığı kazalar arasında şunlar var:

BİRÇOK KAZASI VAR

- 22 Temmuz 2012: Hakkari Yüksekova’da Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter, Dağlıca’nın kuzeydoğusundaki Deryan Tepe’ye iniş sırasında kaza-kırıma uğradı. 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

- 11 Ekim 2012: Diyarbakır Lice’deki Abalı Karakolu’ndan kalkış yapan helikopterin kuyruğu elektrik tellerine takıldı. 1 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

- 10 Kasım 2012: Siirt’in Pervari ilçesinde düşen helikopterde 17 asker şehit oldu.

- 17 Aralık 2013: Ankara Gölbaşı’da Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait hava aracı, yüksek gerilim hattına çarpıp düştü, 4 asker şehit oldu.

- 13 Ekim 2014: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait araç Kocaeli Kartepe’de kaza-kırıma uğradı. 4 askeri personel şehit oldu.

- 5 Temmuz 2016: Giresun Alucra’da askeri S-70 Sikorsky tipi helikopter düştü. Kazada 7 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı.

- 10 Mart 2017: İstanbul Büyükçekmece’de özel bir şirkete ait S-76 tipi Sikorsky helikopter düştü. 2 pilot ve 5 yolcu olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

- 18 Nisan 2017: Tunceli Pülümür’de Emniyet Genel Müdürlüğüne ait polis helikopteri düştü. 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişi şehit oldu.

- 26 Kasım 2018: İstanbul Sancaktepe’de eğitim uçuşu yapan askeri helikopter yerleşim yerine düştü. Kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

ÜRETİCİSİ ABD ŞİRKETİ

Sikorsky S-70, ABD merkezli Sikorsky Aircraft tarafından geliştirilen, orta sınıf genel maksat ve nakliye aracı olarak tanımlanıyor. ABD Ordusu envanterinde UH-60 Black Hawk (Kara Şahin) adıyla bilinen bu platform, TSK dışında da pek çok ülkenin hava, kara ve deniz kuvvetlerinde aktif olarak görev yapıyor.