İrfan Yılmaz isimli vatandaşın TikTok hesabından paylaştığı video kısa sürede gündem olurken, videoda heykele yönelik eleştiriler yer aldı. Yılmaz’ın kullandığı ifadeler üzerine siyasi partilerden de tepkiler geldi.

CHP ve İYİ Parti’den Suç Duyurusu

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından CHP ve İYİ Parti Malatya teşkilatları harekete geçti. İki parti tarafından İrfan Yılmaz hakkında, Atatürk’e hakaret edildiği iddiasıyla 5816 sayılı kanun kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız yaptığı açıklamada, Atatürk’e yönelik ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek hukuki sürecin başlatıldığını ifade etti.

“Atatürk’e Değil, Heykele Tepki Gösterdim”

Hakkında yapılan suç duyurularının ardından açıklama yapan İrfan Yılmaz ise suçlamaları kabul etmedi. Yılmaz, yaptığı paylaşımda Atatürk’e yönelik herhangi bir hakaret amacının olmadığını, eleştirisinin anıtın yanında bulunan heykele yönelik olduğunu savundu. Yılmaz, tepkisinin yıllardır kentte tartışma konusu olan heykelin kaldırılması yönünde olduğunu belirtti.

Heykelin Tarihi Geçmişi

Malatya’daki Atatürk Anıtı ve çevresindeki heykellerin geçmişi Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına kadar uzanıyor. 1945-1946 yılları arasında Malatya’da Atatürk ve İsmet İnönü adına anıt yaptırılması amacıyla bağış kampanyası düzenlendi.

Toplanan bütçenin bir bölümü Vilayet Konağı önündeki İnönü heykeline, bir bölümü ise Atatürk Anıtı’nın yapımına ayrıldı. Anıtta yer alan Atatürk figürü, genç atlet heykeli ve Türk bayrağı kompozisyonunun; milli egemenlik anlayışı ve geleceğin Türk gençliğine emanet edilmesini simgelediği belirtiliyor.