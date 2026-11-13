Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi’nde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterin enkazı kaldırıldı. Helikopterin parçaları vinç yardımıyla tıra yüklenerek bölgeden götürüldü.
Askeri görevliler ile polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 20 saat süren çalışmalarının ardından parçaların kaldırılmasına geçildi. Enkaz alanında yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.
Çalışmalar boyunca helikopterin düştüğü alan çelik bariyerlerle çevrildi. Güvenlik önlemleri kapsamında yetkililer dışında kimsenin bölgeye girişine izin verilmedi.
KAZADA 4 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU
Samanköy Mahallesi’nde dün saat 18.45 sıralarında meydana gelen kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit olmuştu.
Şehitlerin naaşları, otopsi işlemleri için bugün sabahın erken saatlerinde Ankara’ya gönderilmişti.