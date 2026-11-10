Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi'nde hafif ticari araç ile tarım aracı çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
E.K. yönetimindeki 72 ACT 755 plakalı hafif ticari araç, 65 yaşındaki Cevdet Kurnaz'ın kullandığı tarım aracıyla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cevdet Kurnaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan E.K. ile 60 yaşındaki Döndü Kurnaz, ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Döndü Kurnaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazeler hastane morguna kaldırıldı.