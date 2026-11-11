Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında bir araç aksesuar işletmesinde silahlı saldırı meydana geldi. İşletme sahibi ile iş yerine gelen Efe S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Efe S., yanındaki tabancayla işletme sahibine ateş açtı. Ayağından yaralanan işletme sahibi, çevredekiler tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheli Efe S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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