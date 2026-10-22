Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen 63 yaşındaki Hasan A, 61 yaşındaki eşi Perihan A'yı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Yavuzselim Mahallesi'nde saldırıya uğrayan Perihan A, vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Hasan A ise olayın ardından araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, beş çocuk annesi Perihan A'yı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Perihan A, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. YAKLAŞIK 1,5 SAAT SONRA YAKALANDI Polis ekipleri, kaçan Hasan A'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren takibin ardından Güney Kuşak yolunda yakalanan şüpheli, kendisini bıçakla ağır yaraladı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan A'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde delil araştırması yaptı. Kadın cinayeti ve sonrasında yaşananlarla ilgili soruşturma sürüyor.

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